Miglioramenti nel servizio idrico italiano grazie al Pnrr e al Pniissi

servizio idrico italiano sta migliorando in termini di perdite, di interruzioni, di potabilità dell'acqua, di allagamenti e sversamenti. Le risorse stanziate con il Pnrr e con il Pniissi (il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico), sommate a quelle ottenute con le tariffe idriche, stanno dando i loro frutti e stanno avvicinando l'Italia alla media degli altri Paesi europei in termini di investimenti pro capite. Ma dopo il 2026, quando sarà esaurita la spinta del Pnrr, serviranno tra 1,3 e 2 miliardi l'anno per mantenere l'Italia in linea ed avvincinarla ulteriormente ai Paesi di dimensione simile. Sono alcune delle conclusioni del dossier del servizio Studi della Camera dedicato al servizio idrico integrato, basato sui dati di Arera, Istat e di Utilitatis-Utilitalia. Quotidiano.net - Miglioramenti nel servizio idrico italiano grazie al Pnrr e al Pniissi Leggi su Quotidiano.net Ilsta migliorando in termini di perdite, di interruzioni, di potabilità dell'acqua, di allagamenti e sversamenti. Le risorse stanziate con ile con il(il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore), sommate a quelle ottenute con le tariffe idriche, stanno dando i loro frutti e stanno avvicinando l'Italia alla media degli altri Paesi europei in termini di investimenti pro capite. Ma dopo il 2026, quando sarà esaurita la spinta del, serviranno tra 1,3 e 2 miliardi l'anno per mantenere l'Italia in linea ed avvincinarla ulteriormente ai Paesi di dimensione simile. Sono alcune delle conclusioni del dossier delStudi della Camera dedicato alintegrato, basato sui dati di Arera, Istat e di Utilitatis-Utilitalia.

