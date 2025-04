Retroscena Inter la mossa di Inzaghi prima della Roma spiazza tutti

Inter si sta preparando per affrontare la Roma in campionato in un momento delicatissimo della stagione: la mossa di Inzaghi è stata chiara.L'Inter è in un momento delicatissimo della stagione. Le due sconfitte, contro il Bologna in campionato e contro il Milan in Coppa Italia, hanno rappresentato una pesante battuta d'arresto per i nerazzurri che sono impegnati ancora su più fronti. In Serie A il Napoli spinge per arrivare alla conquista dello scudetto e in Champions League affrontare il Barcellona sarà tutt'altro che semplice. Alla vigilia del big match con la Roma ha perciò stupito la mossa di Simone Inzaghi.Retroscena Inter: la mossa di Inzaghi prima della Roma spiazza tutti (LaPresse) – Tvplay.itIl tecnico nerazzurro sa quanto saranno difficili le settimane che stanno per arrivare.

Mercato Inter, il retroscena a sorpresa: anche la Juve ci aveva provato a giugno! Occhio alla mossa di Giuntoli - di RedazioneMercato Inter, il retroscena a sorpresa: anche la Juve ci aveva provato a giugno! Occhio alla mossa di Giuntoli in vista dell’estate Il tormentone del mercato Inter di questa finestra invernale terminata da poco riguardava la possibile partenza di Davide Frattesi per via del malumore del calciatore. Sul centrocampista ex Sassuolo c’era il forte interesse della Roma. Come svela Calciomercato. 🔗internews24.com

Inter, l’Atalanta crede nella vittoria. Gasperini studia mossa a sorpresa in attacco – CdS - L’Atalanta non vuole smettere di sognare e lo scontro diretto di domenica contro l’Inter rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni nerazzurre. Secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini studia una mossa a sorpresa a supporto degli attaccanti. SCONTRO DIRETTO – L’Atalanta arriva alla sfida in casa contro l’Inter con grande determinazione, dopo aver umiliato la Juventus all’Allianz Stadium. 🔗inter-news.it

Mercato Inter, saltato il colpo Retegui? Il retroscena sul mancato arrivo dell’attaccante - di RedazioneMercato Inter, il clamoroso retroscena su Retegui! Sarebbe dovuto essere il vice Lautaro. Lo scenario Il calciomercato Inter ha sempre seguito con interesse un giocatore che attualmente si sta mettendo in luce con l’altra squadra nerazzurra, l’Atalanta. Si tratta di Retegui, un attaccante che da tempo è nei pensieri di Marotta e Ausilio, desiderosi di portarlo a Milano per farlo vestire la maglia del club di Viale della Liberazione. 🔗internews24.com

Tensione Inter, jolly finiti e ieri discorso di Inzaghi alla squadra: il retroscena - Clima teso in casa Inter dopo le ultime due sconfitte e l'obiettivo Coppa Italia già sfumato. Simone Inzaghi in questo senso, prima delle gare importantissime con Roma e Barcellona, ... 🔗tuttonapoli.net

Inter-Milan, retroscena sul caso del recupero dopo il 90': era obbligatorio. E Inzaghi andava espulso - Per i vertici arbitrali è stato commesso un errore mercoledì nel derby: l'extra time non è derogabile. E l'allenatore nerazzurro andava allontanato ... 🔗msn.com

Caso Inter-Milan, i vertici arbitrali: il recupero era obbligatorio e Inzaghi andava espulso - COPPA ITALIA - Retroscena sul ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan: secondo quanto trapela dai vertici arbitrali, come riportato dal Corri ... 🔗eurosport.it