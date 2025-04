Il titolare denuncia i suoi aguzzini la Questura chiude Istanbul city per 7 giorni

titolare del chiosco di vendita di kebab e pizza, l'Istanbul city di via Roma, e la sua famiglia, arrivando perfino a picchiare il suo figlioletto, di neppure venti mesi. Per due cittadini marocchini di circa 30 anni. Trevisotoday.it - Il titolare denuncia i suoi aguzzini, la Questura chiude l'Istanbul city per 7 giorni Leggi su Trevisotoday.it Per settimane hanno malmenato, minacciato e tenuto in scacco Halil Meral, ildel chiosco di vendita di kebab e pizza, l'di via Roma, e la sua famiglia, arrivando perfino a picchiare il suo figlioletto, di neppure venti mesi. Per due cittadini marocchini di circa 30 anni.

