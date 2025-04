Boccassuolo la frana è avanzata 27 metri in una sola notte

La frana di Boccassuolo è avanzata di 27 metri in una sola notte. Lo fa sapere la Provincia di Modena, che rende noto, grazie all'utilizzo di strumentazione messa a disposizione dall'Università come la massa complessiva di terra sia di circa tre milioni di metri cubi in movimento. Il fronte, aggiunge la provincia, è arrivato per la prima volta fino a valle, raggiungendo il torrente Dragone. Questa mattina, insieme al sindaco di Palagano Fabio Braglia, che monitora costantemente la situazione, c'era anche l'assessore alla Montagna della Regione Davie Baruffi. La frana di Boccassuolo sta anche lambendo un traliccio dell'alta tensione con il potenziale rischio che questo venga compromesso nelle prossime ore. Al momento sono stati evacuati tre nuclei famigliari residenti con otto persone, mentre sono stati allontanati dieci nuclei famigliari non residenti (seconde case) per complessivi circa 20 persone.

La frana a Boccassuolo di Palagano distrugge tre case - Modena, 26 aprile 2025 – Non accenna a fermarsi la frana di oltre due chilometri che dal monte Cantiere sta scendendo verso valle nella zona di Boccassuolo, comune di Palagano, sull’Appennino. L’enorme fronte si sta portando dietro danni sempre più gravi al territorio. Se in una prima fase la distruzione ha riguardato strade e ponti, ora tocca alle case. In una località nota come ‘Le Macchiarelle’ sono tre le abitazioni distrutte dalla frana, una di un residente mentre le altre due sono seconde case. 🔗ilrestodelcarlino.it

Frana a Boccassuolo, quindici persone evacuate. In una notte il terreno è avanzato di 100 metri - Modena, 16 aprile 2025 – Continua ad avanzare la frana di due chilometri a Boccassuolo di Palagano dove quindici persone sono state evacuate da dieci unità abitative. Le evacuazioni sono state applicate a seguito di un’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Alberto Braglia, che in una nota della Provincia di Modena parla di “una situazione che continua ad essere estremamente critica”. La notte scorsa, fa sapere ancora l’ente, il movimento franoso è avanzato di altri 100metri verso valle, avvicinandosi appunto alle abitazioni che sono state sgomberate. 🔗ilrestodelcarlino.it

Frana di Boccassuolo, il sindaco: "La preoccupazione è alta" - Il primo cittadino Braglia: "E' avanzata di altri 100 metri verso valle, non sappiamo che direzione prenderà" 🔗ilrestodelcarlino.it

