I ragazzi di Albosaggia ai funerali di Francesco Ci ha insegnato a non avere paura

Francesco è stato un grande Papa, una persona che ha sempre messo davanti a sé l'interesse per un mondo aperto. Che emozione queste giornate". È con queste parole che il giovane Simone Paganoni di Albosaggia racconta l’esperienza vissuta a Roma in occasione dei funerali del Santo Padre. Sondriotoday.it - I ragazzi di Albosaggia ai funerali di Francesco: "Ci ha insegnato a non avere paura" Leggi su Sondriotoday.it "Per noiè stato un grande Papa, una persona che ha sempre messo davanti a sé l'interesse per un mondo aperto. Che emozione queste giornate". È con queste parole che il giovane Simone Paganoni diracconta l’esperienza vissuta a Roma in occasione deidel Santo Padre.

Approfondimenti da altre fonti

L’arcivescovo di Milano Delpini con 7mila ragazzi ai funerali di Papa Francesco, poi non parteciperà al Conclave - Oltre 7mila ragazzi sono partiti alla volta di Roma per dare un ultimo saluto a Papa Francesco. Ad accompagnarli anche l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che, però, alla fine dei funerali farà rientro nel capoluogo lombardo senza partecipare al Conclave per la successione del pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata - Comunicato Stampa Il volume illustrato da Lisa Lavorgna e con prefazione di Luciano Lombardi avvicina i giovani alla ricca tradizione del borgo San Lorenzello si prepara a vivere un momento di grande orgoglio culturale con la presentazione del libro “San … Continua L'articolo San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Sabato ad Arese i funerali dell’imprenditore Zucchiatti, patron della Sicad di Uboldo - Si terranno sabato 12 aprile ad Arese i funerali di Ivano Zucchiatti, 84 anni, storico fondatore della Sicad di Uboldo, azienda leader nel settore dei nastri adesivi. Figura di riferimento per il mondo imprenditoriale locale, Zucchiatti è ricordato con profondo affetto e stima da tutta la comunità. Commosso il cordoglio espresso dall’amministrazione comunale di Uboldo, [...] 🔗ilnotiziario.net

Ne parlano su altre fonti

I ragazzi di Albosaggia ai funerali di Francesco: Ci ha insegnato a non avere paura. 🔗Cosa riportano altre fonti

i giovani ai funerali di papa Francesco: la testimonianza di chi lo ricorda come un uomo di pace e vicinanza - A Roma, migliaia di giovani partecipano ai funerali di papa Francesco, ricordando il suo impegno per la pace, la solidarietà e l’attenzione agli ultimi, simbolo di un pontificato vicino alle nuove gen ... 🔗gaeta.it

L’arcivescovo di Milano Delpini con 7mila ragazzi ai funerali di Papa Francesco, ma non parteciperà al Conclave - Oltre 7mila ragazzi sono partiti alla volta di Roma per dare un ultimo saluto a Papa Francesco. Ad accompagnarli anche l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che, però, alla fine dei funerali farà ... 🔗fanpage.it

Funerali di Papa Francesco, i vescovi toscani con i ragazzi arrivati a Roma: «Un messaggio di umanità al mondo» - Insieme ai cardinali elettori Giuseppe Betori e Augusto Paolo Lojudice c'è anche il vescovo di Fiesole Giovanni Manetti con 350 adolescenti: «Non c’è tristezza, ma gratitudine verso Bergoglio». A Fire ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it