Dove si fa la coda per mangiare a Firenze in un sabato da tutto esaurito

Lanazione.it - Dove si fa la coda per mangiare a Firenze in un sabato da tutto esaurito Leggi su Lanazione.it Centro storico preso d'assalto nelle giornate del ponte: un 26 aprile con tantissimi turisti, italiani e stranieri. A pranzo moltissimi optano per lo street food. Ma non mancano le attese, anche di diversi minuti, per conquistare l'agognata schiacciata o il lampredotto. Ecco i luoghi più gettonati

La coda per il lampredotto - E' uno dei re del cibo di strada in Toscana: il lampredotto però è prerogativa fiorentina. E' qui che la ricetta viene custodita. Protagonisti sono i lampredottai, i baracchini sparsi per la città. Og ... 🔗lanazione.it

