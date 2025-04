Cristina Scuccia Io suora cantante a The Voice grazie a Papa Francesco

Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Ho partecipato a 'The. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della .

Cristina Scuccia: "Io suora-cantante a The Voice grazie a Papa Francesco" - "La sua elezione fu una boccata di ossigeno per la Chiesa, gli regalai il mio cd e gli raccontai del talent e del mio percorso artistico" ... 🔗msn.com

Cristina succia: da suor a artista, il legame con papa francesco e la nuova vita dopo the voice - Cristina Scuccia racconta come papa francesco l’abbia ispirata a portare la fede fuori dai conventi attraverso la musica e i media, riflettendo su un modello di Chiesa più autentico e vicino alle pers ... 🔗gaeta.it

Cristina Scuccia: dalla vita religiosa a ‘The Voice’, il percorso di una cantante ispirata da Papa Francesco - Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, racconta il suo percorso dalla vita religiosa alla musica, ispirata da Papa Francesco e dal desiderio di portare un messaggio di speranza e spiritualità. 🔗ecodelcinema.com