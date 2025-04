Aigu cerca nuovi giovani ambasciatori della cultura in Abruzzo

Aigu, associazione italiana giovani per l’Unesco – apre ufficialmente la Call for members 2025: un’occasione per entrare a far parte della rete italiana di giovani impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e scientifico del nostro Paese.In Abruzzo, il gruppo regionale. Chietitoday.it - Aigu cerca nuovi giovani ambasciatori della cultura in Abruzzo Leggi su Chietitoday.it , associazione italianaper l’Unesco – apre ufficialmente la Call for members 2025: un’occasione per entrare a far parterete italiana diimpegnati nella valorizzazione del patrimoniole, artistico e scientifico del nostro Paese.In, il gruppo regionale.

