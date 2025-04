Funerali di Papa Francesco sul Web pazzi per la bellezza dei preti in piazza e c’è chi scommette Ma sono i protagonisti del prossimo calendario

calendario dei preti boni 2026”, ma anche “i preti che stanno nel calendario sexy che trovi nei negozi di souvenir” e infine “stanno facendo i casting per il calendario dei preti boni che vendono nei vicoli vicino Fontana di Trevi”. Su X i Funerali di Papa Francesco sono stati seguiti con rispetto, ma c’è anche chi ha notato che diversi preti presenti in piazza San Pietro, soprattutto giovani, sembravano essere usciti da un calendario per il loro fascino.Il riferimento è all’iconico prete sexy sorridente del calendario Romano 18enne. Uno scatto realizzato nel lontano 2007 dal fotografo Piero pazzi e che viene riproposto insistentemente sui social sul Web ma anche nelle bancarelle romane, ad ogni inizio anno. A far chiarezza sulla ormai leggenda metropolitana ci ha pensato Fanpage nel 2022 che ha dato un nome al protagonista di quella famosa fotografia: Giovanni Galizia, originario di Palermo, oggi 39enne, che però non è mai stato sacerdote. Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Papa Francesco, sul Web pazzi per la bellezza dei preti in piazza e c’è chi scommette: “Ma sono i protagonisti del prossimo calendario?” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Prossimamente neldeiboni 2026”, ma anche “iche stanno nelsexy che trovi nei negozi di souvenir” e infine “stanno facendo i casting per ildeiboni che vendono nei vicoli vicino Fontana di Trevi”. Su X idistati seguiti con rispetto, ma c’è anche chi ha notato che diversipresenti inSan Pietro, soprattutto giovani, sembravano essere usciti da unper il loro fascino.Il riferimento è all’iconico prete sexy sorridente delRomano 18enne. Uno scatto realizzato nel lontano 2007 dal fotografo Pieroe che viene riproposto insistentemente sui social sul Web ma anche nelle bancarelle romane, ad ogni inizio anno. A far chiarezza sulla ormai leggenda metropolitana ci ha pensato Fanpage nel 2022 che ha dato un nome al protagonista di quella famosa fotografia: Giovanni Galizia, originario di Palermo, oggi 39enne, che però non è mai stato sacerdote.

