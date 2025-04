Salento 16enne ospite in una comunità drogata con psicofarmaci e violentata indagato un operatore

comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest’ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e violentata.Un operatore è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno l’uomo, avrebbe minacciato la giovane inducendola al silenzio.I presunti abusiIl dipendente della comunità educativa in Salento, avrebbe abusato della ragazzina in più occasioni, da dicembre 2024 a febbraio di quest’anno. Anche con la somministrazione di psicofarmaci. Dayitalianews.com - Salento, 16enne ospite in una comunità drogata con psicofarmaci e violentata: indagato un operatore Leggi su Dayitalianews.com L’uomo, avrebbe minacciato più volte la giovane, inducendola al silenzio. L’indagine è partita dopo il racconto della ragazza ai genitori.La Procura di Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in unaeducativa delai danni di una ragazza. Quest’ultima sarebbe stata stordita con.Unè stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno l’uomo, avrebbe minacciato la giovane inducendola al silenzio.I presunti abusiIl dipendente dellaeducativa in, avrebbe abusato della ragazzina in più occasioni, da dicembre 2024 a febbraio di quest’anno. Anche con la somministrazione di

