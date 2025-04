Tolga confessa di amare Oylum lascia Selin incinta e decide di porre fine al matrimonio

Nel corso delle imminenti puntate di Tradimento, si assisterà a un momento di profonda rottura tra Tolga e Selin. L'uomo, con una sincerità disarmante, confesserà alla moglie di non aver mai smesso di amare Oylum, infliggendole un dolore profondo. Le sue parole, pronunciate con fermezza, spezzeranno il cuore di Selin, la quale, sopraffatta dalle lacrime,

Tradimento, anticipazioni 1° marzo: Tolga chiede a Oylum di sposarlo, Yesim confessa il suo segreto a Tarik - Una proposta di matrimonio e la confessione di Yesim a Tarik: sono tantissimi i colpi di scena in arrivo per l'appuntamento del sabato di Tradimento, in onda domani su Canale 5 con due nuovi episodi. Ecco cosa succederà. Appuntamento del sabato pomeriggio con Tradimento, la soap opera turca trasmessa da Canale 5. Tantissimi i colpi di scena in questo doppio episodio, in onda a partire dalle 14.45; a partire dalla proposta di matrimonio di Tolga d Oylum, passando per la confessione di Yesim a Tarik Ecco più nel dettaglio cosa vedremo. 🔗movieplayer.it

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Tradimento, spoiler Turchia, Oylum abbraccia Selin al funerale di Tolga: 'Ti amava molto' - Oylum e Selin tornano ad abbracciarsi dopo mesi di incomprensioni, unite nel dolore della grave perdita di Tolga ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, anticipazioni Turchia, Oylum in lacrime a Can: 'Avrai una sorellina' - Serra trasmette la diretta del gender reveal in cui Tolga e Selin annunciano a tutti che aspettano una bambina ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, le anticipazioni di oggi (martedì 22 aprile): Yesim rapisce Can, Tolga confessa i suoi sentimenti per Oylum - Dopo la pausa di Pasquetta, torna come ogni pomeriggio Tradimento, la soap opera di Canale 5 arrivata ormai alla seconda stagione. L'appuntamento, come sempre, è alle ore 14.10. Rai ... 🔗msn.com