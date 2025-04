Anziano grave dopo la caduta da cavallo sul monte Falterona

grave a 81 anni dopo la caduta da cavallo. Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco prima del mezzogiorno di oggi (26 aprile) a Capo d’Arno, sul monte Falterona, nel comune di Pratovecchio Stia per un uomo caduto da cavallo lungo un sentiero in zona impervia.Il paziente è stato trasportato con Pegaso 1 al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice rosso. Sono intervenuti anche l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena e i vigili del fuoco.Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco l’uomo, che stava percorrendo un sentiero a cavallo, è caduto finendo in un dirupo. La zona particolarmente impervia ha impedito alle squadre di terra di raggiungere il luogo dell’incidente. L’infortunato è stato quindi raggiunto dagli elisoccorritori calati dall’elicottero Drag” e dai sanitari arrivati con Pegaso. Leggi su Corrieretoscano.it PRATOVECCHIO STIA –a 81 annilada. Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco prima del mezzogiorno di oggi (26 aprile) a Capo d’Arno, sul, nel comune di Pratovecchio Stia per un uomo caduto dalungo un sentiero in zona impervia.Il paziente è stato trasportato con Pegaso 1 al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice rosso. Sono intervenuti anche l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena e i vigili del fuoco.Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco l’uomo, che stava percorrendo un sentiero a, è caduto finendo in un dirupo. La zona particolarmente impervia ha impedito alle squadre di terra di raggiungere il luogo dell’incidente. L’infortunato è stato quindi raggiunto dagli elisoccorritori calati dall’elicottero Drag” e dai sanitari arrivati con Pegaso.

Se ne parla anche su altri siti

Grone, 21enne incrodato precipita dalla falesia: grave dopo una caduta di 6 metri - Grone (Bergamo), 7 marzo 2025 – Incidente oggi, venerdì 7 marzo, in provincia di Bergamo. Erano da poco passate le 13 di questa mattina quando è scattato l’allarme nel territorio di Grone, in località Acquasparsa. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso dopo essere precipitato dalla falesia Grone. A rendere noto l’incidente in quota è stata Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Regione Lombardia. 🔗ilgiorno.it

Soccorso dalla polizia stradale dopo un malore, l’anziano ringrazia gli agenti - Ferrara, 7 marzo 2025 – Un segno di profondo riconoscimento che un cittadino a voluto rendere agli agenti. Ieri il dirigente della sezione polizia stradale di Ferrara ha ricevuto una graditissima visita. Un uomo aveva chiesto di poter ringraziare i due operatori della stradale che lo avevano soccorso il 17 gennaio scorso. I due operatori impegnati in pattuglia di vigilanza stradale sono stati richiamati in ufficio per ricevere personalmente i ringraziamenti, nonché gli elogi del comandante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Marco Bocci dopo la grave encefalite: “Sono diventato più aggressivo, spesso non so con chi sto parlando” - Marco Bocci torna in libreria con il thriller “Nelle tue mani, nella sua pelle”. In un’intervista ha raccontato come la sua vita sia cambiata dopo l’encefalite che lo ha colpito nel 2018. Un’infezione cerebrale dovuta al virus herpes simplex tipo 1 ha richiesto un delicato intervento.Leggi anche: L’ex Gf, Ascanio Pacelli, rompe il silenzio sulla malattia del figlio Tancredi: “Un gennaio durissimo” Il cambiamento dopo la malattia Marco Bocci ha parlato degli effetti che la malattia ha lasciato nella sua quotidianità. 🔗thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Anziano grave dopo la caduta da cavallo sul monte Falterona; Grave anziano dopo una caduta mentre taglia l’erba a San Marino; Anziano grave dopo la caduta da una scala; Cercatore di funghi intubato dopo una caduta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morto dopo tre mesi di agonia l’anziano caduto dalla scala - Non si era mai ripreso dai gravi traumi riportati nella caduta dalla scala. Teresio Barisio, 82 anni di Mede, è morto nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dov’era stato ric ... 🔗msn.com

Un over 65 su tre subisce almeno una caduta: come e perché evitarle - Alcune stime suggeriscono che in Italia almeno un over 65 su tre è caduto almeno una volta: nella metà dei casi dopo la prima caduta se ne sono verificate altre a distanza di poco tempo, a volte di ap ... 🔗varesenews.it

Anziana cade da una riva mentre taglia l'erba, interviene l'eliambulanza - Una donna di 85 anni è rimasta ferita dopo una caduta vicino a casa ed è stata trasportata a Parma. L'anziana stava togliendo delle erbacce fuori dalla propria abitazione a Castagnola di Ferriere quan ... 🔗ilpiacenza.it