Anticipare la scuola primaria può danneggiare il rendimento Come l’età d’iscrizione condiziona il successo scolastico soprattutto per i figli di immigrati Lo studio

I bambini che iniziano la scuola primaria troppo presto – soprattutto se figli di immigrati – mostrano difficoltà maggiori in italiano e matematica.

