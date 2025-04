Crisi della natalità meno figli anche a Fiumicino

Fiumicino, 26 aprile 2025 – anche un Comune giovane e in espansione come Fiumicino, si sente la Crisi demografica. Il numero di nuovi nati continua a diminuire. Nel 2023, ultimo dato ufficiale secondo le elaborazioni ISTAT, i residenti venuti al mondo sono stati 856, contro gli oltre 1.200 di un decennio fa. Un calo netto, che mette in luce una dinamica ormai comune a tutto il Paese. In un territorio con circa 17.986 donne tra i 15 e i 49 anni, la natalità si attesta a 47,6 nati ogni mille donne in età fertile, un dato che riflette le difficoltà sempre più diffuse legate alla scelta di mettere al mondo un figlio.Il quadro nazionale non è più roseo: l'Italia ha toccato nel 2023 il minimo storico nel tasso di fecondità totale, sceso a 1,21 figli per donna, e l'età media al primo parto ha raggiunto i 32,5 anni, mentre quella generale delle madri si attesta a 33,1 anni.

