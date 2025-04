MotoGP pagelle gara sprint GP Spagna Marc Marquez piazza la quinta sinfonia Quartararo resiste un giro poi cade

Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, continua la sua striscia vincente e si regala il successo anche nella sprint race del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez lo spagnolo consolida il proprio primato nel mondiale, allungando a +20 sul fratello Alex, oggi secondo con la Desmosedici del team Gresini. Completa il podio Pecco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati ufficiale. In quarta posizione si piazza Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), in quinta. C'è una Ducati anche in sesta posizione, grazie a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina). Delusione invece per il poleman Fabio Quartararo (Yamaha), caduto nel tentativo di contrattaccare dopo il sorpasso di Marc Marquez durante il secondo giro.

MotoGP, GP delle Americhe: Bagnaia ritrova il successo, caduta per Marquez. Le pagelle della gara - Francesco Bagnaia ritrova la vittoria, trionfando nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP. La partenza della gara si rivela complessa: i piloti si posizionano in griglia con le gomme da bagnato, ma improvvisamente le condizioni cambiano e diversi atleti saltano giù dalle moto, correndo verso i box per prendere la moto con le slick. Alcuni piloti – tra cui Vinales – non riescono però a tornare in griglia in tempo e la procedura di partenza viene rimandata. 🔗sportface.it

MotoGP: in Argentina dominano i fratelli Marquez, le pagelle della gara sprint - Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio dell’Argentina, seguito dal fratello Alex e da Francesco Bagnaia. Allo spegnimento dei semafori il maggiore dei fratelli Marquez parte nel migliore dei modi, mantenendosi saldamente in testa alla classifica. Il ducatista si deve guardare dal fratello Alex, che dopo due tornate a ritmo contenuto mette nel mirino la prima posizione. A soffrire particolarmente nel corso dei primi giri è Fabio Quartararo. 🔗sportface.it

MotoGP, pagelle gara sprint GP Qatar: Marquez vince ancora, Morbidelli a podio - Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Qatar. Marquez, partito in pole position, mantiene la posizione e gestisce il vantaggio. Il pluricampione del mondo fa il vuoto, con Alex Marquez che insegue a diversi decimi di distanza. Alle spalle dei due fratelli, Fabio Quartararo viene superato da Franco Morbidelli, ma i due restano in lotta fino all’ultimo giro per il terzo gradino del podio. 🔗sportface.it

MotoGP pagelle e classifica piloti Sprint Jerez: Marquez imbattibile, Quartararo cuore d'oro, Bagnaia remissivo - Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio di Spagna vinta dal solito Marc Marquez davanti ad Alex e Pecco Bagnaia ... 🔗sport.virgilio.it

MotoGp in Spagna: Marc Marquez vince la gara Sprint, terzo Bagnaia - Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la Sprint Race di Jerez de la Frontera, in Spagna, classe MotoGp. Lo spagnolo ha chiuso davanti a suo fratello Alex (Team Gresini) e al compagno di squadra ... 🔗ansa.it

MotoGP, pagelle qualifiche GP Spagna: Quartararo sorprende tutti, Bagnaia terzo dietro a Marquez - Fabio Quartararo si prende a sorpresa la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, quinto appuntamento stagionale di MotoGP. Il francese della Yamaha si è guadag ... 🔗sportface.it