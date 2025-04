Faccia a faccia Trump Zelensky ultimo atto di Papa Francesco

Trump e del leader ucraino Zelensky seduti nella basilica di San Pietro uno davanti all’altro, molto ravvicinati, a tu per tu, in un faccia a faccia che sembra quasi una sorta di camera caritatis, nel giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Così come la foto di entrambi stretti insieme al presidente francese Macron, il braccio sulla spalla di Zelensky, e del premier britannico Starmer.Sono le immagini potenti tra i potenti del mondo riuniti per il funerale di Papa Francesco sabato 27 aprile 2025. Le immagini che sono già storia nella storia.Incontro a quattro Trump-Zelensky-Macron-Starmer. Assenti la premier italiana Meloni e Ursula Von der Leyen, leader di un’Europa che mai si è fatta mediatrice di pace tra Russia e Ucraina. Von der Leyen impegnata a tirare a diritto in chiave bellicistica di sostegno militare all’Ucraina. Leggi su Corrieretoscano.it La foto del presidente degli Stati Unitie del leader ucrainoseduti nella basilica di San Pietro uno davanti all’altro, molto ravvicinati, a tu per tu, in unche sembra quasi una sorta di camera caritatis, nel giorno dell’saluto a. Così come la foto di entrambi stretti insieme al presidente francese Macron, il braccio sulla spalla di, e del premier britannico Starmer.Sono le immagini potenti tra i potenti del mondo riuniti per il funerale disabato 27 aprile 2025. Le immagini che sono già storia nella storia.Incontro a quattro-Macron-Starmer. Assenti la premier italiana Meloni e Ursula Von der Leyen, leader di un’Europa che mai si è fatta mediatrice di pace tra Russia e Ucraina. Von der Leyen impegnata a tirare a diritto in chiave bellicistica di sostegno militare all’Ucraina.

