Temptation Island Matteo difende l’ex Siria dagli attacchi social Portatele rispetto

Temptation Island, Matteo Vitali e Siria Pingo non stanno più insieme. Nonostante la decisione di mettere un punto alla loro storia d'amore sia stata presa insieme, Siria è finita ad essere al centro degli attacchi sui social. Davanti ai continui insulti nei confronti dell'ex fidanzato, Matteo ha difeso pubblicamente la sua ex.

