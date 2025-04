Conclave card Marx durerà pochi giorni

Conclave che porterà all'elezione del successore di Papa Francesco "durerà pochi giorni". Lo ha detto il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco,in un incontro coi giornalisti a Villa Mater Dei a Roma. Per il porporato tedesco in questi giorni di lutto "si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio che i cardinali non possono ignorare. La Chiesa c'è per essere al servizio della gente".

