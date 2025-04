Arrestato a Verona un uomo di 45 anni dopo una rapina

Verona fanno sapere di essere intervenuti, durante la mattinata di giovedì 24 aprile, presso il supermercato Pam di via Mutilati, compiendo l'arresto di un uomo quarantacinquenne e originario della Repubblica Ceca, accusato di «minacce» e. Veronasera.it - Arrestato a Verona un uomo di 45 anni dopo una rapina Leggi su Veronasera.it I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia difanno sapere di essere intervenuti, durante la mattinata di giovedì 24 aprile, presso il supermercato Pam di via Mutilati, compiendo l'arresto di unquarantacinquenne e originario della Repubblica Ceca, accusato di «minacce» e.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morta per overdose a 15 anni a Verona: arrestato l’uomo che le avrebbe venduto la droga - Un 34enne nordafricano è stato iscritto negli indagati e arrestato in relazione alla morte di N.J., la quindicenne trovata senza vita dai Carabinieri lo scorso 27 gennaio a San Bonifacio (Verona) in un appartamento abbandonato dell'Ater, l'azienda regionale di edilizia popolare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Arrestato un uomo di 47 anni ritenuto il "ladro gattonatore" responsabile di numerosi furti in centro a Verona - La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha fatto sapere di aver eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa a carico di un cittadino veronese di 47 anni. Quest'ultimo, in base a quanto si apprende, è dagli... 🔗veronasera.it

Brindisi, accoltellato dal padre durante una lite muore un 44enne. Arrestato l’uomo di 71 anni - Un tragico episodio familiare ha avuto luogo a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 71 anni ha ucciso il proprio figlio di 44 anni durante un acceso confronto. La vittima, colpita ripetutamente con un coltello in diverse zone del corpo, è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver lottato per oltre 24 ore tra la vita e la morte. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrestato a Verona un uomo di 45 anni dopo una rapina; Verona, abusi e violenze sulle figlie minorenni della compagna: arrestato un 45enne; Orrore in famiglia, violenza sessuale sulle figlie della compagna di 10 e 12 anni: un uomo di 45 anni è stato arrestato; Violenza sessuale a Verona sulle bambine della compagna, arrestato il patrigno: minacciava le figlie da 6 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arrestato a Verona un uomo di 45 anni dopo una rapina - I carabinieri della sezione radiomobile della ompagnia di Verona fanno sapere di essere intervenuti, durante la mattinata di giovedì 24 aprile, presso il supermercato Pam di via Mutilati, compiendo l' ... 🔗veronasera.it

Tenta di rapinare un supermercato, viene scoperto e si scaglia contro i titolari aggredendoli a mani nude: arrestato un 45enne straniero - VERONA - Nella mattinata del 24 aprile 2025, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona hanno stretto le manette ai polsi di un ... 🔗msn.com

Rapina e aggressione alla Pam di via dei Mutilati: arrestato 45enne - Nella mattinata del 24 aprile è stato arrestato un 45enne per rapina al supermercato Pam di via dei Mutilati a Verona. 🔗veronaoggi.it