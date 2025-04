‘Allah akbar’ al posto di ‘Bella Ciao’ a Milano il 25 aprile interrotto per la preghiera islamica video

Milano per il 25 aprile, riportato in un video pubblicato su YouTube dai The Journalai. Davanti al corteo, alcuni manifestanti musulmani hanno eseguito la preghiera islamica e uno di loro ha stesso sull’asfalto il tradizionale tappetino noto come Musallah. Un uomo con il microfono intona un canto che inizia con la frase “Allah akbar”, ossia “Allah è grande” mentre dietro di lui un cordone di musulmani si preparava a celebrare la preghiera con le mani strette sull’addome. In lontananza si sente la voce di un manifestante che, nonostante il momento di silenzio dovuto all’invocazione islamica, continua a parlare dal megafono. Secoloditalia.it - ‘Allah akbar’ al posto di ‘Bella Ciao’: a Milano il 25 aprile interrotto per la preghiera islamica (video) Leggi su Secoloditalia.it “Contro l’imperialismo e il sionismo, con la resistenza palestinese, al fianco dei popoli che lottano”. Queste le parole impresse sullo striscione della manifestazione pro Palestina che ha sfilato aper il 25, riportato in unpubblicato su YouTube dai The Journalai. Davanti al corteo, alcuni manifestanti musulmani hanno eseguito lae uno di loro ha stesso sull’asfalto il tradizionale tappetino noto come Musallah. Un uomo con il microfono intona un canto che inizia con la frase “Allah akbar”, ossia “Allah è grande” mentre dietro di lui un cordone di musulmani si preparava a celebrare lacon le mani strette sull’addome. In lontananza si sente la voce di un manifestante che, nonostante il momento di silenzio dovuto all’invocazione, continua a parlare dal megafono.

