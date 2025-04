Neuroanatomia inaugurato il nuovo laboratorio della Fondazione Ebris

della Fondazione Ebris, per il nuovo laboratorio di Neuroanatomia, uno spazio altamente specializzato dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla formazione avanzata nel campo medico-chirurgico, un centro all'avanguardia per il Sud Italia.

