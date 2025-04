Perché ho evitato i funerali Don Cristiani choc il durissimo sfogo

Cristiani, figura centrale del Movimento Shalom, è ampiamente riconosciuto per il suo impegno nella promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra le nazioni. Radicato profondamente nei valori del Vangelo, Don Andrea ha spesso espresso critiche verso le disuguaglianze e le ingiustizie, sia all'interno della Chiesa che nel contesto sociale più ampio. In occasione dei funerali di Papa Francesco a Roma, Don Andrea ha scelto di non partecipare alla cerimonia ufficiale. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del PapaLeggi anche: Papa Francesco, Perché Kate Middleton non era presente al funeralefunerali di Papa Francesco, Don Andrea Pio Cristiani ha scelto di non partecipare: il duro sfogoIn occasione delle esequie di Papa Francesco a Roma, Don Andrea ha scelto di non partecipare alla cerimonia ufficiale, preferendo invece omaggiare il pontefice con una messa nel monastero delle clarisse a Fucecchio.

“Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogo - Don Andrea Pio Cristiani, figura centrale del Movimento Shalom, è ampiamente riconosciuto per il suo impegno nella promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra le nazioni. Radicato profondamente nei valori del Vangelo, Don Andrea ha spesso espresso critiche verso le disuguaglianze e le ingiustizie, sia all’interno della Chiesa che nel contesto sociale più ampio. In occasione dei funerali di Papa Francesco a Roma, Don Andrea ha scelto di non partecipare alla cerimonia ufficiale. 🔗tvzap.it

“Perché ho evitato i funerali di Papa Francesco”. La nausea di don Cristiani: “Piangono dopo averlo deriso” - “Sono nauseato dai discorsi che sento anche da parte di coloro che lo hanno avversato e ferito con ingiurie in questi 12 anni di servizio come Vescovo di Roma e, dunque, capo della Chiesa”. Lo afferma in una lettera don Andrea Pio Cristiani (foto), presidente del movimento Shalom di San Miniato (Pisa), invitando i fedeli alla messa di oggi, 26 aprile, alle ore 17,30 nel monastero delle Clarisse di Fucecchio “insieme a coloro che vorranno partecipare”. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Perché ho evitato i funerali di Papa Francesco”. La nausea di don Cristiani: “Piangono dopo averlo deriso” - "I peggiori avversari e denigratori li ha trovati proprio in casa, in gonnella rossa e non c'è da stupirsi considerando la sua guerra ai privilegi, ai fasti, alla ricchezza" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

