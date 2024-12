Lapresse.it - Pil, Istat taglia le stime di crescita dell’Italia: opposizioni all’attacco

Dopo l’Ocse anche l’decisamente ledidel Pil in Italia per il 2024 e il 2025 e mette in luce un rallentamento nel rientro dell’inflazione. Riconosce però che la manovra messa in cantiere dal governo potrà avere impatti positivi. Le nuoveaprono un nuovo fronte di scontro con leche partonoaccusando il governo, come fa il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte, di un totale scollamento con i bisogni del Paese. In serata il Mef prende posizione e precisa che sulla frenata del Pil pesa la crisi dell’industria per uscire dalla quale occorre una strategia a livello europeo.al +0,5% nel 2024, +0,8% nel 2025In particolare l’, nella nota sulle prospettive per l’economia italiana nel 2024-2025, segnala che il Pil è atteso crescere dello 0,5% quest’anno e dello 0,8% nel 2025.