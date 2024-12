Quifinanza.it - Mutui, torna di moda la surroga nel 2024 grazie al taglio dei tassi

Dopo anni di stallo, il progressivodei tassi di interesse impostato dalla Bce stando a spingere le richieste di mutuo e, dato del, anche le surroghe. Lo strumento della portabilità, dunque, ad avere un grande valore per chi ha un mutuo attivo, permettendogli di trasferire lo stesso verso un’altra banca che offre condizioni più vantaggiose. Quest’ultime sono generate proprio dal ritorno dei tassi a livelli competitivi per i consumatori, tanto che le richieste disono arrivate al 35,6% del totale nel corso degli ultimi 12 mesi., lavantaggiosaCosì come riferito dall’Osservatorio diOnline.it, in Italia nelsono cresciuti, non di poco, i mutuatari che hanno fatto richiesta didel mutuo per garantire alla loro famiglia condizioni economiche più vantaggiose.