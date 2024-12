Sport.quotidiano.net - Maifredi consiglia. "Bologna, Motta è il passato. Ha poco senso fischiarlo. Meglio sostenere Italiano»

Gigi, sabato ilritrovada allenatore della Juve: dai tifosi dellei si aspetta fischi, applausi o indifferenza? "Thiago è il, quindi se fossi un tifoso deleviterei di dedicargli particolari attenzioni. Il presente delsi chiama, un allenatore che oltretutto dall’inizio della stagione ha sistemato molte cose. Quindi penserei soprattutto alui". Resta il fatto cheper i bolognesi non può essere un avversario qualunque, specie per come a maggio è maturato il divorzio: tra lanci di coltelli. "Dico subito come la penso: Thiago pernon è stato un traditore. Ha confezionato una stagione trionfale, deve aver pensato che sarebbe stato impossibile ripeterla e ha fatto quello che avrebbe fatto ogni allenatore ambizioso: cogliere al volo un’occasione professionale di crescita importante".