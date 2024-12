Inter-news.it - L’Inter ora ha bisogno della miglior versione di Calhanoglu

In questa stagionenon ha ancora visto ladi. Quello continuo, influente nel gioco. E arrivati a dicembre è ora di trovare una svolta.E INTER CERCASI – La stagione delè iniziata ormai da un po’, eppure lasquadra campione d’Italia si è vista davvero poco. Soprattutto in Serie A. Uno dei motivi è il rendimento dei leader del gruppo. I giocatori più influenti sul piano tecnico e caratteriale. E se di Lautaro si è detto già molto, alserve anche ritrovare ilMAI AL TOP – Il turco infatti è stato forse il massimo simbolo del2023-2024. Il faromanovra, il fulcro del gioco, l’uomo attorno cui Inzaghi ha cucito la squadra dello scudetto. Quel giocatore però non si è ancora visto veramente nel 2024-2025.