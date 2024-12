In viaggio a Natale 115 milioni italiani spesa media 335 euro

Quotidiano.net - In viaggio a Natale 11,5 milioni italiani, spesa media 335 euro

Sono 11,5gliche quest'anno si concederanno undurante le festività natalizie e spenderanno in335a testa, per un totale stimato in quasi 4 miliardi di. E' quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it alla società di ricerca Emg Different, come riporta una nota. Tra coloro che partiranno quest'anno, il 32% ha dichiarato di avere a disposizione un budget superiore a quello dello scorso anno; di contro, il 23% ha detto che, pur non rinunciando al, ha minori risorse da dedicare a questa attività rispetto a dodici mesi fa, prevalentemente per problemi di natura economica. Anche se la maggior parte dei viaggiatori pagherà con i propri risparmi, non mancano i consumatori che hanno fatto ricorso ad un prestito personale, quasi il 2% del campione.