Il paradosso | le connessioni in rame usate come backup d’emergenza per le PA

Oltre al consequenziale aumento delle bollette per chi ha ancora una connessione ADSL in casa, l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia alla Legge di Bilancio 2025 sembra non tenere conto di alcune fattispecie che hanno riflessi – importanti – anche sull’accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, leinsono utilizzate dalle PAdi emergenza, ovvero quelle situazioni in cui la rete principale (quella in fibra) dovesse presentare delle problematiche o dei guasti. Insomma, una soluzione di ripiego che serve a rendere continuativa – seppur in modo molto più rallentata, proprio per tecnologia – l’accessibilità e la fruibilità di questi servizi. LEGGI ANCHE > L’emendamento di Fratelli d’Italia che vuole inventare la «tassa» sull’ADSLdetto, l’iniziativa – trattandosi di un emendamento occorre che la Commissione competente lo accetti e che, successivamente, sia approvato anche dal Parlamento entro il 31 dicembre prossimo – non riguarda solamente questo aumento dei prezzi del 10% (che ricadrà inevitabilmente, viste le dinamiche del mercato) che andrà a formare un fondo per alimentare l’accelerazione del processo di switch-off delleinin Italia, ma anche un cambio di passo in questa direzione.