Il 153% degli studenti delle scuole superiori hanno perso uno o più anni di scuola

Arezzo, 5 dicembre 2024 – In provincia di Arezzo il 15,3%sono indietro di uno o piùe il 50% dei diplomati ha ancora ampi margini di miglioramento in una materia chiave come l’italiano, mentre sebbene sia in crescita rimane insufficiente la copertura del tempo pieno nelleprimarie. Sono alcuneprincipali criticità restituite dal secondo rapporto sulla dispersione scolastica, realizzato da Oxfam Italia per il territorio aretino, con l’obiettivo di rafforzare il confronto tra, istituzioni, terzo settore e mondo della ricerca, stimolando il necessario lavoro comune per prevenire e contrastare il fenomeno. Lavoro comune reso possibile anche dall’impiego dei fondi del PNRR per la Provincia di Arezzo, 53 milioni in totale assegnati nell’ultimo biennio: 23,7 milioni destinati agli Istituti scolastici per il miglioramentocompetenzee la riduzione dei divari nell’offerta formativa tra i territori; 29,3 milioni destinati ai Comuni per l’edilizia scolastica, l’allungamento del tempo pieno e gli asili.