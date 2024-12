Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una storia con Eros Ramazzotti, eravamo giovani e innamorati. Il principe Alberto di Monaco? Siamo stati insieme non poco”: parla Paola Ferrari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La puntata andrà in onda il 27 dicembre ma sono già disponibili le anticipazioni di Storie di Donne al Bivio con ospite. Il programma condotto da Monica Setta e partito dalla seconda serata, è ora un cult della prima serata di RaiDue e anche l’intervista allo storico volto del giornalismo sportivo promette bene. “nel 1986 quando lui vinse Sanremo con Adesso tu., ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Cilasciati restando amici. Ho sempre seguitomusicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore”, le parole dia proposito di unacon il cantautore. Ma non è tutto perché la giornalista ha anche svelato per la prima volta un amore condi: “e nonma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra– rivela –è un uomo passionale ed empatico.