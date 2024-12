Isaechia.it - Gustavo Rodriguez ustionato nell’incendio di un capannone: ricoverato in codice rosso

, 65 anni, padre della showgirl e conduttrice televisiva Belén, è rimasto gravementequesta mattina in un incendio scoppiato in una Gallarate, in via Cappuccini. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia ed è stato trasferito inall’ospedale Niguarda di Milano dopo un primo soccorso nell’ospedale locale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 nella zona industriale di Arnate, a sud di Gallarate.si trovava all’interno di un magazzino preso in affitto, quando è stato investito da una fiammata improvvisa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza e a un’automedica.Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. Tuttavia, i primi rilievi suggeriscono che si tratti di un evento accidentale.