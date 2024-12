Quifinanza.it - Giornata Mondiale del Suolo, curare il suolo per preservare il 95% del cibo globale

Leggi su Quifinanza.it

Ilrappresenta una risorsa vitale per l’intera umanità, un elemento imprescindibile per garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale. Secondo i dati forniti dalla Fao, il 95% delche consumiamo deriva, direttamente o indirettamente, dai terreni coltivati. Questo dato evidenzia quanto sia crucialela salute dei campi per assiuna produzione alimentare stabile, proteggere la biodiversità e affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.In occasione delladel, FederBio ha ribadito l’importanza di adottare pratiche di gestione sostenibile, fondamentali perquesta risorsa preziosa. L’evento annuale rappresenta un’opportunità per riflettere sul legame train salute e benessere dell’intero ecosistema, sottolineando come una corretta gestione possa contribuire a mitigare i danni ambientali e a sostenere la produzione alimentare