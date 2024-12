Panorama.it - Del Movimento resta solo il maxi ego di Conte

Alla fine, delle 5 stelle che dovevano brillare nel firmamento della politica non ne è rimasta nemmeno una. Non parlo dei leader o aspiranti tali spazzati via nell’arco di una o due legislature. Di quelli si è perso il conto, a cominciare da Roberta Lombardi e Vito Crimi, i due capigruppo che umiliarono Pier Luigi Bersani in uno streaming che doveva aprire la nuova fase al servizio del popolo, e sui quali da tempo è sceso il buio. La prima ha aperto uno studio di consulenza per la transizione energetica, il secondo si acnta di un impiego dietro le quinte delpiuttosto che tornare al lavoro di impiegato in tribunale. E anche la stella di Luigi Di Maio, rappresentante speciale della Ue nel Golfo dopo aver fatto il ministro di Draghi, con la nuova Commissione europea rischia di spegnersi, mentre la sola luce che ancora brilla per Alessandro Di Battista è quella delle telecamere di qualche trasmissione tv che gli concede cinque minuti di notorietà.