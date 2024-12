Liberoquotidiano.it - Beve un po' d'acqua al bar: finisce in coma, cosa c'era nel bicchiere

Ha bevuto und'al bar dove da sempre faceva colazione prima di andare a lavorare, ma il 2 novembre scorso è finita inper quasi dieci giorni. Vittima di questa tragica vicenda è una colf 48enne, di Bologna. Secondo quanto ricostruisce Il Resto del Carlino la donna, dopo aver mangiato brioche e bevuto undi latte macchiato, avrebbe chiesto dell'. Purtroppo, però, il liquido che la barista le ha versato nelera tutt'altro. Dopo il primo sorso la 48enne ha immediatamente capito che qualnon andava: ha iniziato a vomitare e ha avvertito un dolore intenso alle labbra e alla gola. Il liquido che aveva bevuto non era, ma detersivo per lavastoviglie. In preda al panico ha chiesto spiegazioni alla barista che nel frattempo aveva rapidamente gettato il contenuto del bicchierino nel lavandino.