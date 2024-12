Ilgiorno.it - All’Auditorium arriva (dal cielo). Mary Poppins

Eccola, sta già volando sui tetti della città, basta alzare lo sguardo verso ile la si riconosce dal suo unico, magico ombrello paracadute.di Milanola governante, oggi diremmo Tata, più amata al mondo: “”. Nel 60° anniversario dalla prima proiezione il capolavoro Disney verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano e colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da David Mahoney. Uscito nel 1964, il film racconta la storia di una magica tata inglese,(Julie Andrews), che vola dai ventosi cieli di Londra ed entra nella casa di due bambini dispettosi e nei cuori della loro famiglia. Con l’aiuto di un allegro spazzacamino di nome Bert (Dick Van Dyke), la vivace tata trasformerà ogni faccenda in un gioco e ogni giornata in una “Splendida Vacanza“.