A Focene si aspetta il Natale con due giorni di magia | il programma

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 dicembre 2024 – Vivi ladel: sabato 7 e domenica 8 dicembre al Parco Azzurra Matiddi si terrà un evento, organizzato dalla Pro Loco, ricco di sorprese e divertimento per tutta la famiglia.Tante attività per grandi e piccini per immergersi nell’atmosfera natalizia: Babboin persona pronto a incontrare tutti i bambini, momenti magici e indimenticabili per entrare nello spirito delle feste. “Porta la tua famiglia – invita la Pro Loco– e trascorri due giornate all’insegna del calore e della gioia natalizia”.ndo ilSempre al parco Azzurra Matiddi, nel weekend del 7 e 8 dicembre, ci sarà l’evento della Pro Loco “ndo il”, patrocinato dal Comune di Fiumicino con spettacoli e animazioni per bambini, delizie culinarie negli stand gastronomici, mercatini per i tuoi regali di, stand di beneficenza per unpiù solidale.