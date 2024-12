Quotidiano.net - Un gigante dell’economia mondiale. Il cartario raccontato in numeri

Unitaliana e internazionale. È questo il distrettodella Lucchesia e in parte dell’area pistoiese, alla luce deiforniti dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, riscontrati a settembre di quest’anno. Unin termini di imprese presenti sul territorio e di occupazione. E un, naturalmente, parlando di consumo di energia perché il settore è considerato tra i più idrovori nell’ambito industriale. Le statistiche di cui siamo in possesso, analizzano perfettamente e a consuntivo – eccetto l’ultimo semestre 2024 – il percorso della produzione restituendo, anche in termini di sottile preoccupazione, il dato relativo all’esportazione (trattasi di andamento congiunturale). Leggiamo insieme i. Le produzioni principali riguardano la carta tissue, cioè a uso igienico, sanitario, casa, catering ma anche lenzuolini medici, rotoli industriali e tovaglie.