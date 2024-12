Ilgiorno.it - Sgomberati 10 alloggi occupati abusivamente

Dieci appartamentisu un totale di 47di un complesso immobiliare destinato a esigenze abitative pubbliche di via della Repubblica a San Giuliano Milanese sono statiieri dai carabinieri di San Donato su ordine del Tribunale di Lodi e verifiche della Prefettura nel corso di precedenti riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dei 10liberati, 5 sono risultatida soggetti che sono stati allontanati e 5 eranosenza titolo da nuclei familiari in situazione di disagio con presenza di minori, per i quali sono state individuate sistemazioni alternative. Al termine delle attività di sgombero, alle quali hanno partecipato la polizia locale e il personale dei servizi sociali, l’amministrazione comunale di San Giuliano ha immediatamente iniziato i lavori di messa in sicurezza degli