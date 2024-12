Romadailynews.it - Roma, tentata truffa dello specchietto: denunciato un 19enne

I Carabinieri fermano un giovane che aveva cercato di estorcere 350 euro con il pretesto di un falso incidente stradale.A, in via San Giuseppe da Copertino, i Carabinieri della stazioneLa Storta hanno fermato unper un tentativo di “”.Il giovane, con precedenti e appartenente a una famiglia già nota alle cronache giudiziarie per reati simili, avrebbe cercato di estorcere 350 euro a un 62enne.Secondo quanto ricostruito, ilavrebbe intimato al conducente di fermarsi, accusandolo di aver provocato un danno al suo veicolo durante la marcia. Rifiutandosi di procedere tramite le vie assicurative, il giovane ha preteso un pagamento immediato. Il 62enne, certo di non essere coinvolto in alcun sinistro, ha insistito per un confronto.I carabinieri, transitando nella zona, hanno notato la discussione accesa tra i due conducenti e sono intervenuti per verificare la situazione.