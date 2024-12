Regione Calabria il governatore Occhiuto si deve operare al cuore | Mi sta dando qualche problema- Il video

Leggi su Open.online

Il presidente dellaRobertodovrà operarsi al. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook, spiegando che si sottoporrà all’intervento al Dulbecco a Catanzaro e verrà eseguito in queste ore. «Vi ho sempre detto tutto e faccio così anche ora, sto ana operarmi», dice nelmessaggio il vicesegretario di Forza Italia, «datempo il miosta, la valvola mitralica, e quindi pergiorno sarò offline ma ritornerò. A prestissimo». L’operazione è eseguita dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica. Nel pomeriggio, dopo l’intervento, verrà diramato un primo bollettino medico. Sono arrivati subito gli auguri di Antonio Tajani: «Ti aspettiamo presto, più in forma ed energico che mai.