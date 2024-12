Romadailynews.it - Rapporto think tank, mondo conosce vera Cina con aumento viaggi in entrata

Boao, 04 dic – (Xinhua) – Undi unpubblicato oggi offre un’analisi approfondita sull’invito ala sperimentare da vicino la, mentre i turisti stranieri si riversano nel Paese incoraggiati da una serie di misure di agevolazione. Il, “China Travel. Invitare ila sperimentare la”, e’ stato pubblicato da New China Research, unsotto il controllo dell’agenzia di stampa Xinhua. Ilriassume e spiega la rilevanza nazionale e globale del fortedeiinnel Paese.Sottolinea che laha introdotto una serie di politiche e misure di agevolazione per gli stranieri che vengono inper lavorare, studiare oare. A partire dal primo dicembre 2023, i visitatori provenienti da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia sono potuti entrare insenza visto per un massimo di 15 giorni per affari, turismo, visite familiari o transito, senza dover sottoscrivere accordi reciproci.