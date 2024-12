Lapresse.it - ‘Più libri Più liberi’, si apre la fiera con Giuli e Chiara Valerio

Sial Centro congressi La Nuvola di Roma ladella piccola e media editoriaPiù. Tra le autorità presenti per l’inaugurazione dell’iniziativa il ministro della Cultura Alessandro, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio. Un’edizione che, secondo la scrittrice, curatrice del programma, ha l’obiettivo di raccogliere “le istanze degli editori presenti ine che risponde alla misura del mondo, che è il tema dato, con incontri proposti sulle guerre in atto e sulla non conformità dei corpi e sulla neurodivergenza. Senza accettazione della diversità non è possibile vivere”. Alla conferenza stampa di presentazione per il lancio dellail direttore diPiùFabio Del Giudice ha detto: “L’obiettivo è quello di valorizzare la piccola e e media editoria, ricordiamoci che è questo lo scopo.