Più libri Più Liberi al via dopo il caso Caffo, Valerio minimizza: "Rinunce? Non sono tante, scuse sincere"

Carlo Lucarelli, Zerocalcare, Sio, Fumettibruttisoltanto alcuni dei nomi che hanno deciso di non partecipare all’edizione 2024 della fiera dell’editoria PiùPiùil(con il contestato invito al filosofo, imputato per maltrattamenti ai danni dell’ex compagna, ndr), le giustificazioni della curatrice Chiarainvocando la “presunzione d’innocenza”, poi la retromarcia e letardive tra le polemiche. Sullo sfondo di un’edizione dedicata alla memoria della vittima di femminicidio Giulia Cecchettin. Nel giorno dell’inaugurazione della kermesse, presente pure il ministro della Cultura Alessandro Giuli, è però la stessaa tagliare corto al Fattoquotidiano.it,ndo sulle assenze: “Con che spirito tornare a parlare di editoria,il, le, le? Non stiamo glissando nulla, lenon, lestate, gli spazistati concessi.