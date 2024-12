Quotidiano.net - Marsiaj (Confindustria), space economy cruciale per il Paese

Il tema al centro del disegno di legge in materia di economia dello spazio "è fondamentale per supportare la crescita economica del": il delegato del presidente diper l'aerospazio, Giorgio, lo ha sottolineato in audizione in Commissione Attività produttive della Camera. "Cruciali - evidenzia - sono le ricadute positive sull'industria e l'occupazione, così come il contributo del settore alla neutralità ambientale e al trasferimento tecnologico". L'Italia "vanta oggi una filiera competitiva ma, per restare competitivi - avverte - èsostenere gli investimenti". "Investire nel settore - evidenzia- significa dare un impulso alla crescita, rafforzare la competitività dell'industria manifatturiera, attrarre nuovi investimenti e creare opportunità di lavoro per i nostri giovani.