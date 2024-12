Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano recupera una posizione più giocabile, ma è un finale a doppio taglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:27 A prescindere da come finirà questa partita, più tardi saranno davvero tante le cose da dire in merito a come l’hanno gestita i due contendenti.14:24gioca 45. Dd5, ed è la mossa che gli serviva! Ora controlla un’intera diagonale e ha concretamente la possibilità di non rischiare nulla di che almeno per un po’.14:22 20 minuti sull’orologio per, 23’54” per(sempre con l’incremento a 30?/mossa).14:21si prende il suo tempo per capire bene cosa fare, o per chiarire i propri piani.14:19 Adesso l’unica che mantiene una buona tensione perè Dd5.14:17 45. Tc1decide che è meglio mantenere la Torre attiva sulla colonna c.14:16 Dopo le 5 ore e 20 di ieri, ancora una partita che supera le 4 ore e 14 minuti, che fino a due giorni fa costituivano il record di durata per questo match.