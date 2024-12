Formiche.net - La risposta coreana alla mossa di Yoon salva la faccia di Seul. Parla Milani

Il caos in cui la dichiarazione della legge marziale annunciata del presidente,Suk-Yeol, aveva gettato la Corea del Sud è rapidamente rientrato, per ora. L’effetto è stato enorme, con ricadute internazionali, perchéè ormai un attore globale. Per decifrare quanto accaduto e prevedere quando accadrà, Formiche.net ha raggiunto Marco, dell’Università di Bologna, uno dei massimi esperti di storia e cultura della Corea contemporanea.Una fonte diplomatica commenta che ladel presidenteè stata “stupida”, ma ha evidenziato la “resilienza del sistema di check & balance della Corea del Sud”. È così? E soprattutto, qual è la sua lettura di quanto è successo?In linea di massima, sono d’accordo sul fatto che sia stata unadavvero scellerata da parte del presidente, che ha messo in serio pericolo la tenuta democratica della Corea del Sud, in un momento in cui la fortissima polarizzazione all’interno del sistema politico e della società civile del Paese avrebbe potuto causare conseguenze davvero drammatiche.