Jesi / Al “Circolo Cittadino” la reunion della Jesina 1986/87

Gli ex leoncelli di mister Franco Vannini di nuovo insieme per ritrovarsi e ripercorrere i ricordi di una stagione tra le più belle, che vide lana conquistare un ottimo sesto posto, 4 dicembre 2024 – Correva l’anno/87, e lana era impegnata nei tornei professionistici, in C/2.Dopo la retrocessione dalla C/1 di 2 anni prima ed un successivo quarto posto, impreziosito dalla Finale di Coppa Italia di Serie C contro la Virescit Boccaleone di Bergamo, persa ai supplementari nell’attuale “Gewiss Stadium”, casa dell’Atalanta, la società decise di tirare una linea netta.Si ripartì quasi da zero, con una formazione piena di giovani elementi, ma di grandissima qualità, a cui vennero affiancati “anziani” di sicuro affidamento.Condottierotruppa, mister Franco Vannini, alla prima esperienza tra i grandi dopo una lunga gavetta nel settore giovanile del Perugia, dove fu grandissima bandiera negli Anni ’70.