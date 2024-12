Chiccheinformatiche.com - IT Wallet: da oggi patente digitale e tessera sanitaria sull’App IO

A partire dal 4 dicembre 2024, l’ITè disponibile per tutti gli italiani attraverso l’app IO, consentendo di caricare e utilizzare in formatodocumenti come ladi guida, lae la Carta Europea della Disabilità.Che cos’è l’ITe come funzionaL’ITè il nuovo portafogliointegrato nell’app IO, progettato per semplificare la gestione dei documenti personali dei cittadini italiani. A partire dal 4 dicembre 2024, è possibile caricare in formatoladi guida, lae la Carta Europea della Disabilità direttamente sul proprio smartphone. Il sistema punta a migliorare l’accessibilità e la praticità nell’uso quotidiano dei documenti, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza grazie all’autenticazione tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).