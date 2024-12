Inter-news.it - Inter, Conte provoca. Il 20esimo insegna: una sola risposta possibile

Leggi su Inter-news.it

Antonio, come nel suo stile, cerca di infiammare con frecciate e polemiche la lotta scudetto con l’. Come dimostra la stagione scorsa, però, c’è unaTORE – Specialmente dopo-Napoli, nel quale si è accorto della differenza di qualità tra i nerazzurri e la sua squadra, Antonioha cercato di giocarsi una delle sue carte principali. Ovvero quella di alzare la tensione, alimentare le polemiche e innervosire gli avversari. Tutto è iniziato con le critiche sul VAR dopo un rigore – sacrosanto – assegnato a Denzel Dumfries. Parole che hanno aiutato a spostare il focus sulla prestazione della capolista, nonostante un pareggio per 1-1 strappato a San Siro grazie soltanto alla poca concretezza sottoporta dei nerazzurri, colpevoli di non aver trasformato le tantissime occasioni a disposizione.