Il talento di Morena Varlese brilla in Macedonia. Successo nel Mondiale di ballo caraibico

Una ballerina e una scuola die danza hanno portato Pistoia sul tetto del mondo. Grosse soddisfazioni per ilpistoiese e in particolare per la 13ennee la sua società d’appartenenza, l’Associazione sportiva dilettantistica Full Feeling Dancing 2. Alla prima competizione prestigiosa della propria carriera, dopo 6 anni di intensa preparazione agli ordini dei maestri Erica Nannini e Devil Bellucci, la ragazza ha trionfato nella Ido World Championship Couple Dance a Skopje, in, evento organizzato dalla Ido International Dance. È stata protagonista della Salsa Shine, una disciplina caraibica individuale che amalgama passi di salsa (pasitos) e gestualità del corpo. Una vittoria meritata, che ha reso felici in primis la ballerina e i suoi genitori, d’origini napoletane, Claudia e Vincenzo (curiosità: le gesta della figlia hanno avvicinato i due al, tant’è che sono tesserati del medesimo sodalizio).